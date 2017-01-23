Миссия ОБСЕ предупредила об опасности химического загрязнения Донбасса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Deutsche Welle


Хранилище отходов фенольного завода в поселке Новгородское оказалось прямо между позициями украинской армии и пророссийских сепаратистов. ОБСЕ призывает прекратить огонь в этом районе.

Всей Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения столкновений в районе поселка Новгородское. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Хранилище химических отходов фенольного завода, расположенного в поселке Новгородское, находится всего прямо между позициями украинской армии и пророссийских сепаратистов, в 400 метрах друг от друга, предупредил Хуг. "В этом районе необходимо установить режим прекращения огня и развести (стороны конфликта. - Ред.)", - констатировал замглавы СММ ОБСЕ. Новгородское находится под контролем Киева.

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Противотанковые мины на линии разграничения

Хуг рассказал также, что СММ ОБСЕ испытывает проблемы со свободой перемещения через линию разграничения конфликтующих сторон, что нарушает мандат миссии и минские соглашения. Представители ОБСЕ не смогли проехать из поселка Пикузы (бывший Коминтерново, находится под контролем ДНР. - Ред.) в Мариуполь и обратно, так как обе стороны «блокируют эту дорогу противотанковыми минами». По словам Хуга, украинские военные объяснили, что не могут убрать мины из-за «недостаточно безопасной ситуации» в районе. А боевики ДНР заявили миссии ОБСЕ, что у них «нет приказа убрать мины».

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