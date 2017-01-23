Премьер Великобритании Тереза Мэй четырежды отказалась отвечать на вопросы о провальном запуске ядерной ракеты Trident, сообщает ВВС. Мэй не упоминала о результатах испытания, выступая в парламенте перед голосованием о многомиллиардной программе обновления. Депутаты уверенно проголосовали «за».

Один из опытнейших интервьюеров ВВС Эндрю Марр пытался выяснить у Мэй, знала ли она о неполадках в ходе испытания, которое прошло за несколько недель до дебатов в парламенте. Премьер-министр на это заявила, что «полностью уверена в ракетах Trident». Также она ушла от ответа еще на три вопроса о том же.

О том, что запуск ракеты Trident при испытании подлодки Vengeance у берегов США не был, вопреки заявлениям Минобороны, успешным, написала газета The Sunday Times.

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Запуск был произведен в июне 2016 года у берегов Флориды, и ракета после выхода из воды направилась к берегам США. Она не была оснащена боеголовкой. SkyNews обращает внимание на то, что тестовые запуски дорогостоящего «Трайдента» можно пересчитать по пальцам одной руки.

И ранее каждое испытание было поводом для ряда пресс-релизов, в которых Минобороны рассказывало о надежности систем ядерной обороны.

В противовес этому летний запуск был кратко охарактеризован как «успешный», деталей представлено не было.

The Sunday Times утверждает, что в военном ведомстве и правительстве поднялась огромная паника, и в итоге инцидент решили скрыть. Информацию, по состоянию на вечер воскресенья, не опровергли.

Ожидается, что на следующей неделе министр обороны Великобритании Майкл Феллон будет вызван в Палату представителей для того, чтобы отчитаться об этом инциденте.

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