United Airlines приостановила полеты из-за компьютерного сбоя

Самолет United Airlines
 

Самолет United Airlines. Фото: AP/Scanpix

Американская авиакомпания United Airlines, входящая в тройку крупнейших мировых авиаперевозчиков, объявила о приостановке выполнения своих внутренних рейсов. Сообщение об этом появилось в 4:06 23 января в ее микроблоге в Twitter.

Международных направлений, а также полетов на Гавайи и Аляску, ограничения не касаются. Проблемы вызвал компьютерный сбой. Перевозчик заверил, что его специалисты работают над решением проблемы, и извинился за неудобства.

Временное прекращение полетов подтвердили в Федеральном управлении гражданской авиации США. «Действует запрет на вылет самолетов United Airlines по внутренним маршрутам в связи с компьютерным сбоем. Международные полеты стали исключением», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

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Прибытие и отправление пассажирских самолетов во многих аэропортах Соединенных Штатов задерживается.

В 5:08 United Airlines сообщила в своем Twitter о возобновлении полетов.

В начале августа 2016 года все свои рейсы отменил еще один крупный авиаперевозчик — американская компания Delta Airlines. Причиной стали сбои в работе компьютерной системы, из-за чего пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы.


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