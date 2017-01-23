Дональд Трамп с супругой Меланией
 

Дональд Трамп с супругой Меланией. Фото: DAVID J. PHILLIP / TT NYHETSBYRÅN

Первая леди США Меланья Трамп покидает Вашингтон и возвращается в Нью-Йорк. Причиной стало начало учебной недели.

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«Первая леди благодарит всех за поддержку и теплый прием в Вашингтоне. Она возвращается в Нью-Йорк в преддверии школьной недели. В ближайшие несколько недель она разделит свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком», – цитирует CNN пресс-секретаря Меланьи Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жена и десятилетний сын Бэррон вскоре присоединятся к нему в Вашингтоне. «Сразу после того, как он закончит школу», – пояснил американский лидер.

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Примечательно, что

день отбытия Меланьи из Белого дома совпал с 12-й годовщиной свадьбы Трампов. Будут ли они отмечать этот праздник, пока не известно.

Напомним, что 21 января жена миллиардера опубликовала первый твит в новом статусе. «Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», – написала она в социальной сети Twitter.

Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года на курорте Палм-Бич в Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа. На церемонии присутствовали Билл и Хиллари Клинтон, певец Ашер, телеведущий Саймон Коуэлл, певец Билли Джоэл и другие.

Бывший глава США Барак Обама отмечал годовщину свадьбы в ресторанах Вашингтона. Он женился 3 октября 1992 года.

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