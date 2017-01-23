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В 2016 году в Китае родились 17,86 млн человек – самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан.

Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Таким образом, считают китайские власти, отмена политики «одна семья - один ребенок» оказалась «очень своевременной и очень эффективной».

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Китай решил внести поправки в свою демографическую политику в конце октября 2015 года –

правящая коммунистическая партия разрешила семьям иметь по двое детей.

Политика «одна семья - один ребенок» была введена в 1979 году, чтобы ограничить прирост населения. Для тех, кто хотел иметь двух детей, были предусмотрены штрафы и другие наказания.

В результате число работающих граждан начало сокращаться.

Сейчас власти опасаются, что работающие китайцы скоро не смогут содержать стремительно стареющее население.

Недавно заместитель директора Национальной комиссии по вопросам здравоохранения и планирования семьи КНР Ван Пэйань заявил, что Китай сохранит ограничение на количество детей в семье по меньшей мере до 2045 года.

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