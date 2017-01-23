Дочь Клинтонов заступилась за «аутиста» Трампа

 

Фото: AP/Scanpix

Дочь экс-президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон заступилась за десятилетнего сына действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Она раскритиковала подозрения мальчика в аутизме и прочие насмешки над ним.

Бывшая «первая дочь» США Челси Клинтон опубликовала в социальной сети Facebook пост в защиту сына главы государства. «Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком», – написала она.

При этом дочь четы Клинтон отметила и политическую составляющую этого вопроса.

«Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям»,

– отметила Челси.

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Пользователи социальных сетей обвинили дочь Клинтонов в лицемерии, так как она раскритиковала Дональда Трампа, прикрываясь защитой его же сына. «Если ты согласна, что дети не должны быть мишенью, то не изменяй этому. В противном случае забирай свои 600 тысяч долларов в год (оклад Челси Клинтон за работу в телекомпании NBC. – Прим. ред.) и уйди», – написал один из них.

Однако нашлись и такие, кто разделил мнение Челси. Некоторые вспомнили ее детство во время президентства Билла Клинтона.

«Порой СМИ были очень жестоки. Дети не выбирают, чем занимаются их родители. Надеюсь, ему позволят просто быть ребенком», – написал пользователь Twitter.

Напомним, ранее блогер Джеймс Хантер опубликовал на YouTube видео, в котором предположил, что Бэррон Трамп болен аутизмом.

Он отметил странное поведение сына президента на публике: манеру аплодировать, походку, нелюбовь к прикосновениям.

Ролик стал популярен после того, как ссылку на него опубликовала в своем Twitter телеведушая Рози О'Доннелл. Через некоторое время Меланья Трамп потребовала от автора удалить компрометирующее видео. Джеймс Хантер выполнил просьбу первой леди и отметил, что в детстве врачи диагностировали аутизм у него самого.

Еще один скандал вокруг Бэррона Трампа разразился после твита сценаристки комедийного телешоу Saturday Night Live Кэти Рич. Она написала, что сын президента «станет первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении». Девушка подверглась серьезной критике со стороны пользователей социальных сетей. Некоторые даже предложили бойкотировать телеканал NBC, на котором транслируется Saturday Night Live.

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