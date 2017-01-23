Жан-Мари Ле Пен усомнился в успехе дочери на выборах президента Франции

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: Raitis Plauks / F64

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен заявил, что его дочь Марин Ле Пен вряд ли сможет выйти во второй тур президентских выборов.

Политик напомнил, что в предвыборной гонке планирует участвовать бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

«Мы не знаем, насколько значительным будет эффект Макрона. Но если произойдет консолидация, не исключено, что Марин даже не попадет во второй тур», — сказал Ле Пен в эфире RTL.

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Жана-Мари Ле Пена исключили из «Нацфронта» в августе 2015 года. Это произошло после его резких заявлений, которые дочь политика, лидер партии, сочла неприемлемыми. В частности, он заявил, что газовые камеры — «лишь атрибут Второй мировой войны», а экс-премьера Мануэля Вальса, уроженца Испании, назвал мигрантом.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франсуа Фийон. При этом отмечалось значительное преимущество Фийона.

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