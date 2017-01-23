Порошенко сделал небо Донбасса военной зоной

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Петр Порошенко изменил военно-административное деление территории Украины относительно воздушного пространства своим указом.

Ранее определялись три военно-воздушные зоны: «Юг», «Центр» и «Запад» и отдельный военно-воздушный район. Теперь определены координаты четырех – добавилась зона «Восток», которая включает оккупированную территорию Донбасса.

Она проходит «по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией в географической точке 51°14'55» северной широты и 34°28'40» восточной долготы».

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Новая редакция соответствующего пункта указа теперь изложена так: «Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящих по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией Украины».


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