На сирийской встрече в Астане арабские журналисты подрались из-за головы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Журналисты арабских СМИ устроили потасовку, когда глава делегации сирийских властей на переговорах в Астане вышел к прессе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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По его словам, представители средств массовой информации окружили постпреда Сирии в ООН Башара аль-Джаафари в лобби отеля Rixos.

Один из операторов неоднократно требовал от коллеги убрать голову, чтобы тот не мешал съемке.

В какой-то момент журналисты сцепились, выкрикивая какие-то фразы на арабском языке,

но их быстро успокоили.

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Джаафари никак не отреагировал на произошедшее.

Ранее в понедельник, 23 января, в Астане открылась встреча по сирийскому урегулированию. Как ожидается, переговоры продлятся два дня. В них принимают участие семь делегаций: сирийского правительства и оппозиции, России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

При этом представители Дамаска и вооруженной оппозиции впервые в буквально смысле слова сели за стол переговоров. Во время попыток перезапуска межсирийских консультаций в Женеве в 2016 году правительство и оппозиция не оказывались за одним столом никогда.

Главные вопросы, которые предстоит решить, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации встречи в Женеве 8 февраля.

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