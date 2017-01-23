Выпускники обвинили в домогательствах руководителей московской школы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

Более 20 выпускников небольшой московской государственной школы «Лига школ» обвинили в сексуальном насилии и домогательствах ее директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. По утверждению бывших учеников, домогательства продолжались в течение 21 года — всего времени существования школы.

«Лига школ» открылась в 1994 году в московском районе Ясенево. В нее принимали с 7 класса. Выпускники рассказали «Медузе», что домогательствам подвергались девочки в возрасте от 13 лет. Бебчук и Изюмов, по словам бывших учеников, заставляли девочек раздеваться, прикасались к ним и занимались с ними сексом.

В 2015 году выпускники, которые расследовали случаи сексуальных домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от них уволиться и больше не работать в сфере образования. Бебчук и Изюмов согласились, после чего «Лига школ» прекратила работу. Однако позднее, по словам бывших учеников, им стало известно, что Бебчук устроился на работу в школу для одаренных детей «Интеллектуал». Изюмов, в свою очередь, основал «Интеллект-клуб», объединивший несколько образовательных кружков.

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Связаться с Бебчуком «Медузе» не удалось. Изюмов на встрече с корреспондентом отверг обвинения в свой адрес.

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