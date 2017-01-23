На Кубани супруги насиловали дочь под воздействием наркотиков и снимали порно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Краснодарском крае суд вынес приговор 47-летнему мужчине и его 34-летней жене, которые признаны виновными в изнасиловании малолетней дочери. Родители употребляли наркотики и снимали оргии на камеру.

По решению суда мужчина-педофил проведет за решеткой 19 лет, а его супруга - 16 лет. В качестве дополнительного наказания суд ограничил им свободу еще на 2 и 1,5 года соответственно, сообщает «В курсе» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Как следует из материалов уголовного дела, шокирующие преступления совершались на территории Пермского края, уроженцами которого являются осужденные, а также в Адыгее и на Кубани.

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Осенью 2012 года, находясь в Прикамье, супруги вместе употребили наркотики, после чего мужчина ввел психоактивное вещество малолетней дочери своей супруги. «Извращенец изнасиловал беспомощную девочку, при этом мать удерживала собственную дочь», - отмечает издание.

Преступление супруги-наркоманы записали на видео.

Сексуальное насилие над девочкой продолжалось вплоть до мая 2014 года. За это время подозреваемые успели переехать в Адыгею, а затем в Краснодарский край. «Все изнасилования отчим-педофил и мать девочки снимали на видео, а также делали фото. Все это время девочка училась в трех разных школах, но никто из учителей и других взрослых ничего не знал о преступлениях», - говорится в сообщении.

Преступления удалось раскрыть совершенно случайно. В одной из арендованных супругами квартир хозяин заметил несколько флешек. Он решил посмотреть содержимое и ужаснулся, увидев порнографические видеозаписи с участием родителей и их ребенка.

Добавим, что буквально за сутки из различных регионов России поступило еще несколько сообщений об осуждении «семейных» педофилов.

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