Украина расширит свой иск в суд ООН против России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Украина планирует добавить в свой иск в Международный суд ООН новые факты «нарушения Россией прав человека». Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Мы передаем их европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты», — цитирует Климкина «Интерфакс».

Министр отметил, что целью иска является в том числе «укрепление санкций против РФ».

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16 января Украина подала иск в Международный суд ООН против России. Киев обвинил Москву в нарушениях международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

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