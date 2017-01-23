Выросло число жертв лавины в Италии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Спасатели нашли тело седьмой погибшей.

Число жертв лавины, обрушившейся на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо Италии, выросло до семи человека. Сегодня, 23 января, спасатели обнаружили тело седьмой жертвы, женщины, сообщает Rai News24.

Ранее выжившими спасатели уже обнаружили девять человек.

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Также сегодня спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами гостиницы Rigopiano. Спасатели считают, что эта находка дает надежды на обнаружение выживших и среди 23 человек, которые все еще находятся под завалами.

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