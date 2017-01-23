В США на базе ВВС объявили тревогу из-за стрельбы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В штате Аризона на базе Военно-воздушных сил Davis-Monthan AFB объявлена тревога после сообщений о стрельбе из оружия, передает газета.ru.

Всем военным и персоналу, находящимся на базе, поручено найти укрытие. Сотрудникам СМИ посоветовали не приезжать к базе. Об этом сообщается в твиттере базы. «База находится в настоящее время в строгой изоляции. Есть неподтвержденные сообщения о звуках огнестрельного оружия. Ищите немедленно укрытие», — отмечается в Twitter.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь базы не смог раскрыть подробности инцидента, произошедшего на Davis-Monthan. Он также рассказал, что на базе, по неподтвержденным данным, были слышны звуки стрельбы.

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