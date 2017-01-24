В США к Трампу подали иск о нарушении конституции

В США группа американских адвокатов по конституционному праву и этике подала иск по обвинению в нарушении положений конституции к новому президенту страны Дональду Трампу. Они указывают на конфликт интересов главы государства из-за того, что он до сих пор получает доходы от своего бизнеса.

По мнению юристов, нарушением закона является тот факт, что гостиницы, принадлежащие Трампу, а также другие его бизнесы принимают платежи от иностранных государств, передает CNN.

Юристы обратили внимание на то, что Трамп покинул все посты в своих компаниях после победы на президентских выборах, но не продал свои активы. Таким образом, президент США получает доходы от своего бизнеса, отмечают адвокаты.

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Отели и другие предприятия Трампа ведут дела с другими государствами и получают от них выплаты.

Это нарушает конституцию США, запрещающую президенту получать ценности от иностранных правительств без разрешения Конгресса

. Иск был подан в Федеральный суд Манхэттена объединением под названием «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне».

Истцы утверждают, что вся прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет являться вознаграждением в адрес президента, что нарушает законы США.

Такими выплатами могут считаться, например, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за аренду зарубежной недвижимости, принадлежащей строительной империи президента США.

По подсчетам CNN,

Трамп владеет или имеет какое-либо отношение более чем к 560 компаниям и партнерствам, которые вели бизнес по меньшей мере в 25 странах помимо США.

Ранее юрист президента США Шери Диллон сообщила, что во избежание конфликта интересов все средства, полученные от чиновников иностранных государств, решивших остановиться в гостиницах Трампа, будут перечислены в казну.

Диллон также подчеркивала, что еще до инаугурации все активы Трампа будут переданы в трастовое управление. По ее словам, он не откажется от активов, но контактировать с компанией не будет.

11 января Трамп публично объявил о том, что руководить семейным бизнесом после его вступления в должность будут его сыновья. «Я мог бы одновременно контролировать свой бизнес и правительство. Мне не нравится, как это выглядит. Но я мог бы сделать это, если бы хотел», - отметил Трамп (цитата по Reuters). Он также пообещал, что Trump Organization не будет совершать сделок в других странах, чтобы избежать любого конфликта интересов.







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