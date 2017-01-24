Киев подал пять исков против РФ в Европейский суд

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

Речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и «нарушением там прав человека».

Украина с 2014 года подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять межгосударственных исков против России, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире Пятого канала.

«Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», - сказал он.

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Министр рассказал, что речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и «нарушением там прав человека».

Он добавил, что есть также блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса.

По мнению министра, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать «позитивный для Украины прецедент».

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