Сценаристку NBC отстранили из-за твита о сыне Трампа

Кэти Рич, сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC, отстранена от работы после публикации твита про сына президента США Дональда Трампа, 10-летнего Бэррона. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в руководстве программы, Рич отстранена от работы на неопределенный срок.

20 января она написала в своем Twitter: «Бэррон (Трамп, – ред.) будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

В соцсетях сразу же стали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценаристки и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона примкнула и дочь бывшего президента США Челси Клинтон.

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«Ни об одном ребенке нельзя говорить в такой манере», – отметил один из комментаторов в Facebook.

После этого Рич удалила свою запись и заблокировала аккаунт. Однако вслед за этим она опубликовала твит с извинениями в адрес Бэррона.

За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа. Сам он назвал их несмешными, а игру актеров – отвратительной.

Ранее сообщалось, что CNN приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за нецензурных высказываний в адрес Трампа. Позже сама певица опровергла, что ругалась в адрес президента США.

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