Берлин выступил против снятия санкций с Москвы в обмен на сокращение вооружений

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP/Scanpix

Германия выступает против полного или частичного снятия санкций с России в обмен на договоренности о сокращении ядерных вооружений. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире передачи Hardtalk на телеканале «Би-би-си».

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Министр отметила, что позиция Берлина остается неизменной: лишь полное выполнение Москвой и ее союзниками минских соглашений может привести к снятию ограничений.

Отвечая на вопрос о предложенной Дональдом Трампом сделке, фон дер Ляйен заметила: «Очевидно, что связка «санкции в обмен на ограничения ядерного вооружения» не работает, так что Германия такое решение не поддержит».

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15 января в интервью газетам Times и Bild

Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций.

«Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

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