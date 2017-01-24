Британцу грозит срок за съеденную золотую рыбку

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Великобритании жителя графства Девон посадят в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с животными. Об этом пишет Metro.

27-летняя Шерил Стивенс (Cheryl Stevens) сняла на видео момент, когда ее друг и бывший коллега 24-летний Даниэл Чаллис (Daniel Challis) проглотил золотую рыбку.

Таким образом, они захотели сделать комедийное видео. Ролик, который длился 35 секунд, опубликовали в социальной сети Facebook в марте 2016 года.

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Видео

Во время разбирательства по делу британцы утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день.

Однако в суде Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) доказало, что на видео питомец все еще двигается. Приговор будет оглашен 3 февраля.

В мае 2015 года стало известно, что преподаватель школы-интерната из южнокорейского города Чонып убил и съел хомяка на глазах у учеников, чтобы рассказать им о цене жизни. 44-летний мужчина, чье имя не называется, решился на такой поступок после того, как узнал, что некоторые дети дразнили животных и издевались над ними.


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