День инаугурации Трампа объявлен Национальным днем патриотизма

 

Фото: AP/Scanpix

Новый американский лидер Дональд Трамп объявил дату своего втспления на высший в стране пост 20 января Национальным днем патриотизма.

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Соответствующий указ президент подписал сразу же после инаугурации.

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов,

настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма»,

— цитирует документ The Washington Post.

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Трамп после вступления в должность также ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах. Новый глава страны отменил решение своего предшественника Барака Обамы, в 2009 году снявшего запрет.

Согласно распоряжению президента-республиканца, также запрещается финансирование групп, которые рассказывают об абортах как о допустимом методе контрацепции.

В 1999 году Трамп поддерживал аборты, называя это свободным выбором женщин.

Однако позднее миллиардер скорректировал свои взгляды.

«Мои взгляды эволюционировали, и я постоянно об этом говорю. Между прочим, знаете, кто тоже в свое время изменил свое мнение по этому вопросу? Рональд Рейган», — заявлял журналистам бизнесмен, который на президентских выборах обошел демократа Хиллари Клинтон.

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