В элитной московской школе разразился секс-скандал

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах. По соответствующему сообщению СМИ Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку.

В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав, в том числе и директор школы для одаренных детей «Лига школ» домогались своих учеников. Якобы, они вывозили ребят в детские лагеря, где совершали в отношении них действия сексуального характера.

Говорится и о том, что посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы.

Следственный комитет России по Москве организовал по соответствующему сообщению доследственную проверку. «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте Следственного комитета России по столице.

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О сексуальных домогательствах в столичной школе для одаренных детей написал 23 января новостной портал Meduza. Выпускники и бывшие сотрудники школы сообщили порталу, что

директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов в течение двух десятков лет сексуально домогались учениц

. Собеседники издания говорят, что в течение многих лет обсуждают сексуальные домогательства, которым они подверглись в «Лиге школ», с психотерапевтами.


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