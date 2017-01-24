WSJ: американские бронемашины прибыли из Германии в Польшу «подбитыми»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Американские бронемашины сломались еще в Германии, не доехав до Польши.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: U.S. Army Deployment to Europe Encounters Logistical Challenges

Американская армия столкнулась с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Реклама

По сведениям источников газеты, несколько машин получили повреждения на пути из германского порта Бремерхафен в Польшу: они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.

Кроме того,

некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами,

заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость «восстановить опорные точки» на востоке Европы.

Операция ВС США и их союзников с громким названием «Атлантическая решимость» направлена на отражение «российской угрозы». Манёвры, которые начались после событий в Крыму и вооружённого конфликта в Донбассе, затрагивают сухопутные силы, авиацию и флот, напоминает Лайф.

Еще по этой теме
Кремль назвал танки США в Польше угрозой России

Кремль назвал танки США в Польше угрозой России

В Польшу прибыли первые военнослужащие танковой бригады США

В Польшу прибыли первые военнослужащие танковой бригады США

В Польше грузовик армии США попал в ДТП и рассыпал снаряды для танков

В Польше грузовик армии США попал в ДТП и рассыпал снаряды для танков


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tomes pag., 75000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR

reklama.vesti.lv

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом Wo&Men

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара Hi-Tech

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 