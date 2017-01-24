WSJ: американские бронемашины прибыли из Германии в Польшу «подбитыми»

Американские бронемашины сломались еще в Германии, не доехав до Польши.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: U.S. Army Deployment to Europe Encounters Logistical Challenges

Американская армия столкнулась с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

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По сведениям источников газеты, несколько машин получили повреждения на пути из германского порта Бремерхафен в Польшу: они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии. Безопасного способа их перевозки армейское руководство пока не нашло.

Кроме того,

некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами,

заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он также признал, что Вашингтон не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок, и указал на необходимость «восстановить опорные точки» на востоке Европы.

Операция ВС США и их союзников с громким названием «Атлантическая решимость» направлена на отражение «российской угрозы». Манёвры, которые начались после событий в Крыму и вооружённого конфликта в Донбассе, затрагивают сухопутные силы, авиацию и флот, напоминает Лайф.

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