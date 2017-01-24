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Британское правительство намерено начать процедуру выхода страны из Евросоюза до конца марта, как и планировалось ранее, несмотря на необходимость получения согласия парламента.

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Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон в Twitter.

«Верховный суд уже высказался. Теперь парламент должен подтвердить волю людей – мы запустим статью 50 (Лиссабонского договора. - Ред.) в конце марта. Мы движемся вперед!» - написал Джонсон.

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Напомним, сегодня Верховный суд Великобритании постановил, что парламент должен проголосовать за решение о предоставлении разрешения правительства начать процесс выхода страны из ЕС. Ожидается, что парламент даст свое согласие до 31 марта.

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