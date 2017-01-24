Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Испании в результате родов на дому погиб малыш, родившийся у 16-летней девушки из Эстонии. Случай расследует местная полиция.

Как передает Costa Daily, в одном из городов, расположенных в муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, 16-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях без помощи врачей и акушеров.

По данным испанской полиции, родители обнаружили тело мертвого ребенка их дочери через три дня после его рождения в ванной комнате.

Родители утверждают, что не знали о беременности дочери.

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Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Через несколько дней после случившегося роженицу доставили в больницу. Информация о состоянии ее здоровья отсутствует. Также нет сообщений о том, арестован ли кто-нибудь в связи с произошедшим.


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