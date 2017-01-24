Журналисту Russia Today грозит 10 лет тюрьмы в США

Российский журналист Александр Рубинштейн телеканала Russia Today, освещавший протесты в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа, может получить большой тюремный срок по обвинению об участии в массовых беспорядках.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное – не навредить нашему коллеге», – заявили в пресс-службе телеканала.

Также сообщается, что

по данному обвинению максимальное наказание составляет до 10 лет тюрьмы и штраф до 25 тысяч долларов.

Реклама

Российского журналиста задержали в США в день инаугурации президента Дональда Трампа. Его доставили в отделение, несмотря на то, что показал свое удостоверение.

Напомним, Facebook ограничил работу аккаунта Russia Today накануне инагурации Трампа. Канал не мог вести трансляцию на англоязычной странице в этой соцсети.

Еще по этой теме