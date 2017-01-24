Рига - в топ-10 самых дешевых для переезда городов мира

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Тунис возглавил список самых дешевых для переезда городов мира в 2017 году. Такой рейтинг составили эксперты немецкой компании Movinga, предоставляющей услуги грузового такси.

Специалисты фирмы посчитали расходы на первый месяц проживания на новом месте, в частности, траты на аренду квартиры, подключение телефона, питание и транспорт. В Тунисе (столице одноименного государства в Африке) это обойдется почти в 398 евро.

На втором месте находится город Бангалор на юге Индии с показателем примерно в 422 евро. Замыкает тройку Каир (чуть больше 532 евро).

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В топ-10 рейтинга попала и Рига. Столица Латвии занимает 9 место с 674,26 евро.

Четвертая позиция досталась Бухаресту, где за первый месяц проживания придется отдать 583 евро, а пятая — Медельину (Колумбия). Переезд туда будет стоить 603,6 евро.

В топ-10 рейтинга также вошли в порядке убывания София (Болгария), колумбийская столица Богота, Лагос (Нигерия) и Будапешт.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: 2017 RELOCATION PRICE INDEX

Всего в рейтинг были включены 75 населенных пунктов. Последнюю строчку в нем заняла столица Анголы Луанда. За первый месяц проживания там надо будет потратить около 3,3 тысячи евро.


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