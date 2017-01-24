В США мексиканец откусил ухо соседу из-за спора о Трампе

 

Фото: AP/ScanPix

Житель американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, откусил соседу ухо во время спора о политике президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт CBS Pittsburgh.

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Мужчина приехал в страну из Мексики и боялся, что новый президент отправит его обратно. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он часто говорил, что постарается убить побольше людей, если его решат выслать из страны.

30-летний Марко Ортиз, который проживал в одной квартире с мексиканцем, вступил в спор с соседом, но тот кинулся на него, стал выкручивать пальцы и откусил ухо. Пострадавшему удалось вырваться. Он добежал до автозаправочной станции и позвал на помощь.

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К тому времени, когда приехала полиция, подозреваемый уже скрылся. Ортиза доставили в больницу, его состояние стабильно. Откушенное ухо было найдено в квартире.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и обещал построить стену на границе с Мексикой.

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