Москва написала Конституцию для Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

Делегации России передала представителям сирийской оппозиции проект конституции страны и ожидает реакции на документ, передает Интерфакс со ссылкой на главу делегации, спецпредставителя российского президента по Сирии Александра Лаврентьева.

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Он отметил, что документ был подготовлен для того, «чтобы ускорить процесс принятия конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс».

«Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи», - заявил Лаврентьев по итогам переговоров в Астане.

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«Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции - ред.)», - сказал глава российской делегации.

Сегодня представители сирийской оппозиции заявили, что не будут подписыватьитоговое коммюнике по результатам переговоров в Астане. Оппозиционеры не считают документ достаточно сильным.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров по Сирии в Казахстане может стать «дорожная карта» по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от мирных переговоров по Сирии в Астане.

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