Из бразильской тюрьмы сбежали 200 заключенных

Тюрьма в Бразилии
 

Тюрьма в Бразилии. Фото: REUTERS/Scanpix

Не менее 200 заключенных тюрьмы «Бауру» в бразильском штате Сан-Паулу сбежали во вторник во время бунта, передает «Интерфакс».

Как сообщает бразильская телерадиокомпания Globo, в ходе беспорядков заключенные устроили пожар в тюремном корпусе и скрылись. Представители органов правопорядка сообщили, что 79 заключенных удалось задержать по горячим следам, сколько именно человек находится в бегах, пока точно неизвестно.

Globo отмечает, что тюрьма «Бауру» рассчитана на 750 заключенных, но сейчас в ней отбывают наказание около 1,5 тыс. человек.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что в последнее время в Бразилии произошло несколько серьезных тюремных бунтов. Эксперты отмевапют, что волнения в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за конфликтов заключенных из противоборствующих преступных кланов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tomes pag., 75000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом Wo&Men

Дочь Пескова поделилась редким кадром с братьями и отцом

10 интересных фактов о пользе фиников Wo&Men

10 интересных фактов о пользе фиников

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Бразилия

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
PROJEKTU UN PĀRDOŠANAS VADĪTĀJ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 