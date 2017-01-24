Бельгия отказалась отменять санкции против России

Федеральный парламент Бельгии почти единогласно отверг проект резолюции об инициации отмены введеных ЕС экономических санкций против России, передает РИА Новости со ссылкой на автора документа оппозиционного депутата Альдо Каркасси.
- Bank of America предрек отмену антироссийских санкций к 2018 году сегодня
- Берлин выступил против снятия санкций с Москвы в обмен на сокращение вооружений сегодня
- Сенаторы США попытаются предотвратить отмену санкций против России вчера
- Россия и Германия обсудили перспективы отмены санкций 22 января 2017 г.
Соответствующее решение приняла Комиссия по иностранным делам палаты представителей.
«Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно»,
- заявил он.
Каркасси напомнил, что эта резолюция «призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России».
О том, что Бельгия рассмотрит отмену санкций против России сообщалось в июле. Именно тогда в парламент страны внесли вышеупомянутый проект резолюции.Еще по этой теме