Бельгия отказалась отменять санкции против России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Федеральный парламент Бельгии почти единогласно отверг проект резолюции об инициации отмены введеных ЕС экономических санкций против России, передает РИА Новости со ссылкой на автора документа оппозиционного депутата Альдо Каркасси.

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Соответствующее решение приняла Комиссия по иностранным делам палаты представителей.

«Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно»,

- заявил он.

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Каркасси напомнил, что эта резолюция «призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России».

О том, что Бельгия рассмотрит отмену санкций против России сообщалось в июле. Именно тогда в парламент страны внесли вышеупомянутый проект резолюции.

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