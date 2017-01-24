Суд в Эстонии обязал местное самоуправление зарегистрировать однополый брак

Таллиннский окружной суд обязал Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения Эстонии брак, зарегистрированный в Швеции между двумя мужчинами, сообщило НКО Seky.
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Проживающий в Эстонии Атс Йооритс, имеющий шведское гражданство, в 2015 году пожелал внести в регистр народонаселения Эстонии свой брак с другим мужчиной, зарегистрированный в Швеции, однако Харьюская уездная управа отказалась тогда это сделать.
Свой отказ уездная управа обосновала тем, что Эстония не признает однополые браки.
«В соответствии с эстонским правом, у однополых пар нет доступа к институту брака и, исходя из этого, в Эстонии не считаются законными однополые браки, заключенные и в других странах», - сообщила тогда же уездная управа.
Кроме того, управа указал на то, что адаптация права зарубежной страны вошла бы в противоречие с принципами правовой системы Эстонии, то есть, с общественным порядком, отметили в НКО Seky.Еще по этой теме