В ОБСЕ пообещали новую концепцию работы миссии на Донбассе

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине
 

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине. Фото: TASS/Scanpix

В Минобороны сообщили что председатель миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан, заявил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей ОБСЕ.

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«Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности», - цитирует Апакана пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Кроме того, миссия ОБСЕ намерена увеличить число камер, фиксирующих нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

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Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«СММ планирует расширить эти технологии на обеих сторонах линии соприкосновения», - уточнил Хуг.

На днях в ОБСЕ сообщили, что на Донбассе в поселках Крутой Балке и Бетмановоочень сложная ситуация.

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