Соперником Меркель на выборах станет бывший глава Европарламента

Мартин Шульц
 

Мартин Шульц. Фото: AP/Scanpix

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль предложил выдвинуть на парламентских выборах кандидатом в канцлеры бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сам Габриэль баллотироваться отказался. По его словам, Шульц также возглавит партию.

Основным соперником Шульца на выборах будет нынешний канцлер Ангела Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый срок от консервативного Христианско-демократического союза.

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Выборы в парламент ФРГ — бундестаг запланированы на 24 сентября 2017 года.

Шульц — 60-летний немецкий политик, депутат Европарламента с 1994 года, возглавлял ЕП с 2012-го.


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