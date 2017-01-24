Сколько Британия потратила на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

"Адмирал Кузнецов"
 

"Адмирал Кузнецов". Фото: Lev Fedoseyev/TASS/Scanpix

Мероприятия британского ВМС по отслеживанию направлявшихся к Сирии российских судов, в том числе авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова», обошлись в 1 миллион 394 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The News со ссылкой на данные, полученные на основании закона о свободе информации.

Еще по этой теме

В операции по отслеживанию российской группировки участвовали эсминец «Дункан» и фрегат «Ричмонд».

В декабре прошлого года Великобритания направила фрегат для слежения за российским большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», возвращавшимся с боевой службы в Средиземном море. В октябре группировку российских кораблей во главе с «Адмиралом Кузнецовым»сопровождали эсминец и фрегат.

Реклама

15 января стало известно, что два корабля британских ВМС приведены в состояние готовности для сопровождения группы судов российского флота с «Адмиралом Кузнецовым».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Mission to monitor Russian warships costs Royal Navy £1.4m

15 ноября российская корабельная группа начала масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В боевых действиях впервые в истории ВМФ принял участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Фрегат «Адмирал Григорович» осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов. Также в операции были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион».

Еще по этой теме
С российских «Адмиралов» начали бомбить позиции ИГИЛ в Сирии

С российских «Адмиралов» начали бомбить позиции ИГИЛ в Сирии

Истребитель с «Адмирала» упал в Средиземное море из-за отказа обоих двигателей

Истребитель с «Адмирала» упал в Средиземное море из-за отказа обоих двигателей

СМИ сообщили о потере второго истребителя с «Адмирала Кузнецова»

СМИ сообщили о потере второго истребителя с «Адмирала Кузнецова»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Марат Башаров рассказал о страшной болезни Showbiz

Марат Башаров рассказал о страшной болезни

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

Великобритания

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 