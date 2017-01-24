Сколько Британия потратила на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

Мероприятия британского ВМС по отслеживанию направлявшихся к Сирии российских судов, в том числе авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова», обошлись в 1 миллион 394 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The News со ссылкой на данные, полученные на основании закона о свободе информации.

В операции по отслеживанию российской группировки участвовали эсминец «Дункан» и фрегат «Ричмонд».

В декабре прошлого года Великобритания направила фрегат для слежения за российским большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», возвращавшимся с боевой службы в Средиземном море. В октябре группировку российских кораблей во главе с «Адмиралом Кузнецовым»сопровождали эсминец и фрегат.

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15 января стало известно, что два корабля британских ВМС приведены в состояние готовности для сопровождения группы судов российского флота с «Адмиралом Кузнецовым».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Mission to monitor Russian warships costs Royal Navy £1.4m

15 ноября российская корабельная группа начала масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В боевых действиях впервые в истории ВМФ принял участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Фрегат «Адмирал Григорович» осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов. Также в операции были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион».

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