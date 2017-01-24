Порошенко отказался говорить с российскими журналистами

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: Mykola Lazarenko/TASS/Scanpix

Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки, передает Интерфакс-Украина.

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«Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию», - сказал он им во время посещения парламента Финляндии, когда к нему подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

Он также отметил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.

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В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос Порошенко сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».

В прошлом году также сообщалось, что в Давосе Порошенко игнорирует российские СМИ.

А в октябре прошлого года Порошенко заявил российскому журналисту:

«Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз».

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