Порошенко отказался говорить с российскими журналистами

Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки, передает Интерфакс-Украина.
«Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию», - сказал он им во время посещения парламента Финляндии, когда к нему подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.
Он также отметил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос Порошенко сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».
В прошлом году также сообщалось, что в Давосе Порошенко игнорирует российские СМИ.
А в октябре прошлого года Порошенко заявил российскому журналисту:
«Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз».Еще по этой теме