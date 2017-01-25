Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа

Бэррон Трамп
 

Бэррон Трамп. Фото: AP/Scanpix

Белый дом обратился к общественности с просьбой предоставить 10-летнему Бэррону Трампу, сыну президента США Дональда Трампа, право на частную жизнь.

«На протяжении многих лет существует традиция: дети президента имеют возможность расти не в центре политического внимания. Белый дом ожидает, что традиция продолжится. Мы ценим ваше сотрудничество в этом вопросе», – говорится в заявлении администрации президента.

Напомним, сценаристку программы Saturday Night Live на канале NBC отстранили от работы после публикации твита про сына Трампа.

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20 января она написала: «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

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