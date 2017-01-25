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Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета.

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В первые 40 секунд полета на Ту-154 не сработал внутренний левый закрылок, остальные функционировали в штатном режиме.

Эксперт отметил, что на высоте более 250 метров (по официальным данным, самолет поднялся на 250-700 метров. – Прим. ред.) температура могла быть отрицательной. Он предположил, что

переохлажденная вода над морем могла привести к обледенению конструкции Ту-154.

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«Вполне мог обледенеть и закрылок с приводом, что ограничило зону его движения и не дало закрылку возможность занять штатное положение. То, что сам привод в принципе был вполне дееспособным, подтверждает его начальное движение в правильном направлении. Тогда получается, что возникшее при взлете обледенение привело к стопорению привода закрылка в промежуточном положении», – цитирует Станислава Смирнова газета «Комсомольская правда».

При попытке экипажа развернуть самолет к суше для аварийной посадки поток воздуха оторвал неисправный закрылок

и перебросил его в воздухозаборник левого двигателя. В результате повреждения лопаток компрессора турбины самолет начал терять тягу, на лайнере начались сильные вибрации.

«Топливная магистраль при этом, по-видимому, осталась открытой, и к двум оставшимся двигателям топлива стало поступать меньше с соответствующим уменьшением их тяги. Самолет стал снижаться», – отметил эксперт. Летчики безуспешно пытались выровнять траекторию полета самолета за счет изменения угла тангажа.

«Если бы внутренний левый закрылок не заклинило, то не было бы кренящего момента, никакая реальная сила не оторвала бы закрылок и не бросила его в воздухозаборник двигателя. Не было бы аварийного режима работы левого двигателя», – заключил Станислав Смирнов.

Также он добавил, что авария могла произойти и без попадания закрылка в турбину.

Если на лайнере была отключена противообледенительная система двигателей, то поломка могла произойти из-за образовавшегося в турбине льда. «При этом могут повреждаться лопатки компрессоров, что приводит к изменению режимов двигателей (в том числе к помпажу и потере тяги), а в итоге – к возможной катастрофе», – пояснил сотрудник НИИ.

Напомним, что трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. На борту рухнувшего лайнера Минобороны Ту-154 находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования, сообщает РЕН ТВ.

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