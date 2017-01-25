Трамп хочет ввести запрет на беженцев

 

Фото: AP/Scanpix

Сразу несколько указов подготовил президент США Дональд Трамп для ограничения въезда в страну беженцам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

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«Указы ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена», - сказано в сообщении.

Источник сообщает, что Трамп планирует подписать их уже в среду.

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