Трамп хочет ввести запрет на беженцев

Сразу несколько указов подготовил президент США Дональд Трамп для ограничения въезда в страну беженцам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.
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«Указы ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена», - сказано в сообщении.
Источник сообщает, что Трамп планирует подписать их уже в среду.