В Европарламенте снятие санкций с России назвали «продажей Украины»

Отменить введенные США санкции против РФ в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала значило бы «договор о продаже свободы другой страны». Об этом сказал глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок в интервью DW.

«Смотрите, это значит отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, такой договор не имеет смысла», — заявил Брок.

По словам главы комитета, ценой за снятие санкций может быть только выполнение Минских договоренностей.

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Президент США Дональд Трамп накануне инаугурации говорил, что хочет предложить России сделку: отменить санкции, если она сократит ядерные арсеналы.

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