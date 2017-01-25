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Президент США Дональд Трамп ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.

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Таким образом Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году. Трамп также запретил финансирование групп, которые рассказывают об абортах как о допустимом методе контрацепции, сообщает Интерфакс.

В 1999 году Трамп поддерживал аборты, называя это свободным выбором женщин. Тогда в интервью каналу NBC, он сказал, что выступает против запрета абортов. Позже он заявил, что его взгляды изменились.

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«Я - за жизнь, а когда-то высказывался за выбор. Мои взгляды эволюционировали, и я постоянно об этом говорю. Между прочим, знаете, кто тоже в свое время изменил свое мнение по этому вопросу? Рональд Рейган», - сказал Трамп.

В апреле 2016 года во время предвыборной гонки Трамп предложил наказывать женщин за аборты, в случае если они станут нелегальными в США. Каким именно должно быть наказание для женщин, Трамп не уточнил. Эти слова политика вызвали одинаково гневную реакцию как сторонников, так и противников прерывания беременности.

Позже он уточнил, что заявление об абортах было истолковано превратно, так как за аборты он призвал наказывать врачей, а не женщин.

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