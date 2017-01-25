СМИ: Цукерберг отказался баллотироваться в президенты

 

Фото: AP/Scanpix

Основатель Facebook Марк Цукерберг однозначно ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты США, пишет BuzzFeed.

Еще по этой теме

«Нет», — написал Цукерберг в ответ на запрос издания. По словам самого Цукерберга, он занят социальной сетью и фондом Chan Zuckerberg Initiative.

Источник, близкий к основателю Facebook, также подтвердил, что заявления о возможном участии Цукерберга в борьбе за президентское кресло безосновательны.

Реклама

Ранее Цукерберг рассказал, что планирует до конца года посетить все американские штаты. Это, как отмечает BuzzFeed, в том числе послужило почвой для распространения слухов о его желании стать президентом.

Еще по этой теме
В Германии против Цукерберга открыли дело

В Германии против Цукерберга открыли дело

Цукерберг пожертвовал Италии полмиллиона долларов

Цукерберг пожертвовал Италии полмиллиона долларов

Цукерберг подарил Папе Римскому беспилотник

Цукерберг подарил Папе Римскому беспилотник


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

10 интересных фактов о пользе фиников Wo&Men

10 интересных фактов о пользе фиников

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара Hi-Tech

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

Ученые рассказали, как правильно жарить картошку Wo&Men

Ученые рассказали, как правильно жарить картошку

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой Showbiz

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 