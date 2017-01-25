СМИ: Цукерберг отказался баллотироваться в президенты

Основатель Facebook Марк Цукерберг однозначно ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты США, пишет BuzzFeed.

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«Нет», — написал Цукерберг в ответ на запрос издания. По словам самого Цукерберга, он занят социальной сетью и фондом Chan Zuckerberg Initiative.

Источник, близкий к основателю Facebook, также подтвердил, что заявления о возможном участии Цукерберга в борьбе за президентское кресло безосновательны.

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Ранее Цукерберг рассказал, что планирует до конца года посетить все американские штаты. Это, как отмечает BuzzFeed, в том числе послужило почвой для распространения слухов о его желании стать президентом.

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