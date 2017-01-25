Трамп зарегистрировал слоган к выборам 2020 года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Юристы подали заявку на регистрацию слогана за два дня до инаугурации 45-го президента США.

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Президент США Дональд Трамп уже зарегистрировал новый слоган для своей будущей избирательной кампании 2020 года. Как сообщают американские СМИ, Трамп решил переизбираться на второй срок под девизом «Сохраним величие Америки».

Юристы подали заявку на регистрацию слогана еще 18 января – за два дня до инаугурации Трампа.

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В тексте заявки говорится, что данный слоган «может быть использован на футболках, майках, детской одежде и на печатной продукции, в частности – в брошюрах, в которых приводится информация о Трампе в качестве кандидата».

Девиз «Сохраним величие Америки» придет на смену девизу «Сделаем Америку вновь великой», под которым Трамп успешно провел свою избирательную кампанию 2015-2016 гг.

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