На Украине хотят отказаться от «российских» букв

Украинский алфавит вскоре могут перевести с кириллицы на латиницу. Такая мера поспособствует сближению страны с Евросоюзом и окончательному разрыву отношений с Россией.

Киевский журналист Станислав Речинский прокомментировал рассматриваемый народными депутатами «языковой закон». На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что в перспективе следует вовсе отказаться от кириллицы, дабы подчеркнуть независимость от Кремля.

"Чем больше мы будем отличаться от России – тем лучше. Чем дальше от России – тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. "Україна є суверенна і незалежна, антимоскальска, демократична, соціальна, правова держава", – написал Речинский.

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Журналист уверен, что вражда – это хорошо. По его словам, нынешнее поколение украинцев должно оставить потомству «заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии».

«Ненависть – это самое главное, что мы должны оставить потомкам. Не тяжелую ненависть бессилия, но веселую ненависть неизбежной мести. И полный игнор, в том числе и как государства», – пояснил Речинский. Отметим, что этот пост, как и большинство его сообщений, написан на русском языке.