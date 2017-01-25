Лавров: Будем судить Трампа по делам

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: RIA Novosti/Scanpix

МИД РФ разделяет заявленную новым президентом США Дональдом Трампом позицию по нормализации отношений с Россией, но будет оценивать его «по делам». Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», заявил, выступая на «правчасе» в Госдуме, глава МИД Сергей Лавров.

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«Разделяем заявленную президентом Дональдом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом судить будем, разумеется, по делам», — сказал министр.

При этом

он выразил уверенность, что в отношениях двух стран в итоге возобладают рациональные интересы.

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Лавров отметил, что для преодоления ущерба российско-американским отношениям, нанесенного администрацией Барака Обамы, потребуется время и серьезная работа. «Мы готовы пройти свою часть пути по оздоровлению в интересах наших народов, глобальной безопасности и стабильности», — сказал Лавров.

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