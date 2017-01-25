Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Кувейте приведены в исполнение смертные приговоры семерым осужденным, в том числе принцу из правящей в королевстве семьи. Казнь произведена через повешение.

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В сообщении, распространенном государственным агентство KUNA, говорится, что казнен, в числе прочих, принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, признанный виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

Среди казненных также филиппинская домработница Джакатиа Пава, признанная виновной в убийстве 22-летней дочери своего работодателя. Пава категорически отрицала свою вину. МИД Филиппин просил власти Кувейта помиловать женщину.

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Также, говорится в сообщении KUNA, были казнены двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

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