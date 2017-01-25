Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине

 

Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил усилить войска Южного военного округа в связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — сказал министр.

По словам Шойгу, это является поводом для усиления войск ЮВО. Он добавил, что

нужно продолжать «совершенствовать» боевой состав войск округа, набирать военнослужащих по контракту

и оснащать войска новыми образцами вооружения.

Реклама

Кроме того, министр сообщил, что в общей сложности в войска ЮВО за последнее время поступило 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений. «Среди них — подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием большой дальности», — уточнил глава ведомства.

Еще по этой теме
Украина возобновит строительство стены на границе с РФ

Украина возобновит строительство стены на границе с РФ

Производитель «Буков» проиграл иск о санкциях ЕС. Суд признал поставки оружия на Украину

Производитель «Буков» проиграл иск о санкциях ЕС. Суд признал поставки оружия на Украину


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой Showbiz

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра Showbiz

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

О чем никогда не стоит просить своего мужчину Wo&Men

О чем никогда не стоит просить своего мужчину

Украина

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 