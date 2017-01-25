Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил усилить войска Южного военного округа в связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа», — сказал министр.

По словам Шойгу, это является поводом для усиления войск ЮВО. Он добавил, что

нужно продолжать «совершенствовать» боевой состав войск округа, набирать военнослужащих по контракту

и оснащать войска новыми образцами вооружения.

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Кроме того, министр сообщил, что в общей сложности в войска ЮВО за последнее время поступило 1,7 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений. «Среди них — подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием большой дальности», — уточнил глава ведомства.

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