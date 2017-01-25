Порошенко обвинил Путина в попытках развалить ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Глава государства Порошенко также отметил, что коллапас Евросоюза был бы для него самой большой трагедией.

Президент Петр Порошенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин пытается ослабить и разъединить Евросоюз.

Об этом он сказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

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«Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже (получают преимущества от членства в ЕС - ред.). Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства», - сказал президент.

Порошенко также отметил, что коллапас Евросоюза был бы для него самой большой трагедией.

«Говорят, что Путин сказал, что для него распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза», - сказал глава государства.

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