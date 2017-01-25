Супруга кандидата в президенты Франции получила сотни тысяч евро, не работая

Один из фаворитов президентской гонки во Франции, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, будучи депутатом Национального собрания (нижней палаты французского парламента), устроил супругу на должность своей помощницы.

Выяснилось, что Пенелопа Фийон заработала на этом посту сотни тысяч евро, по всей видимости не выполняя при этом никаких обязанностей. Также жена политика получала зарплату за то, что числилась сотрудницей журнала, принадлежащего другу своего мужа. Французская пресса распространила эту информацию, на что Фийон отреагировал с возмущением.

О том, что Франсуа Фийон нанял на работу свою супругу, сообщила в среду, 25 января, французская сатирическая еженедельная газета Le Canard enchainé. По данным издания,

жена политика в общей сложности работала в аппарате парламента в течение восьми лет и получила за это около 500 тысяч евро.

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С 1998 по 2002 год, когда Фийон был депутатом Национального собрания, она числилась его помощницей, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные еженедельника. По данным издания, в 2001 году Пенелопа Фийон получала в месяц 3900 евро.

В 2002 году Фийон стал министром труда, но его жена сохранила свое рабочее место, став ассистенткой его преемника в парламенте, соратника по партии Марка Жуло. По данным еженедельной газеты, именно в этот период заработок Пенелопы Фийон был самым высоким - от 6900 до 7900 ежемесячно.

В 2012 году, когда Фийон вернулся в парламент, его супруга еще по меньшей мере шесть месяцев числилась его сотрудницей, выяснило издание.

Во Франции парламентариям не запрещено устраивать своих родственников на работу, но при условии, что их обязанности не будут фиктивными. При этом Жуло заявил еженедельнику, что никогда не работал с Пенелопой Фийон и не располагает информацией по теме.

Официальный представитель Фийона Тьерри Солер сообщил, что политик действовал в соответствии с законом.

По его словам, это обычная практика, когда депутаты устраивают своих супругов в качестве ассистентов в парламент.

Также издание установило, что Пенелопа Фийон с 2012 года была сотрудницей журнала La Revue des deux mondes, принадлежащего одному из друзей Фийона. На этой должности она получала 5000 евро в месяц. При этом директор журнала Мишель Крепю в разговоре с еженедельником заявил, что «ошеломлен». «Я никогда не встречался с Пенелопой Фийон и ни разу не видел ее в офисе издания», - заявил руководитель издания. На это официальный представитель Фийона возразил, что директор журнала «плохо информирован».

Как отмечает Reuters, всего Пенелопа Фийон получила за работу в парламенте и в журнале около 600 тысяч евро.

Фийон: «Вижу, начался сезон зловонных бомб»

Сам Фийон, выступая в среду перед журналистами в Бордо, заявил, что возмущен сообщениями в прессе о том, что его жена якобы получала деньги за работу, которую не выполняла. «Я возмущен неуважительным отношением и сексизмом в этой статье, - заявил 62-летний политик. - Вижу, начался сезон зловонных бомб».

Фийон, согласно данным соцопросов,

является одним из главных претендентов на победу в президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле и мае этого года.

Его основными соперниками считаются лидер националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а также независимый кандидат-центрист Эммануэль Макрон, бывший министр экономики Франции при президенте Франсуа Олланде. На фоне скандала с супругой позиции Фийона могут пошатнуться.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру призвал Фийона дать объяснения из-за прозвучавших в прессе «серьезных обвинений».

Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс, который также борется за право участвовать в выборах президента и вышел на днях во второй тур праймериз правящей Социалистической партии, также попросил кандидата от «Республиканцев» объясниться. «Вы не можете быть кандидатом честности и прозрачности и не отреагировать при этом», - заявил политик.

Le Canard enchainé (с фр. - «Прикованная утка») - французская сатирическая газета-еженедельник, пишущая о политике. Одно из старейших изданий во Франции.

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