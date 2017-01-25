Британский министр обороны назвал «Адмирал Кузнецов» кораблем позора

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся от берегов Сирии в Россию, кораблем позора. Об этом в среду, 25 января, сообщает Reuters.

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«Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», — сказал Фэллон.

По его словам, Великобритания намерена следить за всеми перемещениями корабля для обеспечения безопасности страны.

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Ранее 25 января зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру», что контроль со стороны боевых кораблей НАТО за переходом авианосной ударной группы ВМФ России пролива Ла-Манш говорит об отсутствии доверия к действиям российской стороны.

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