Трамп: Скоро начнется строительство стены на американо-мексиканской границе

 

Фото: UMIT BEKTAS / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на американо-мексиканской границе будет начато «в течение нескольких месяцев». Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News. Американский президент подчеркнул, что строительство начнется, кода США смогут «физически» это сделать.

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Трамп еще раз напомнил, что за строительство стены заплатит Мексика, и переговоры между американской и мексиканской стороной по этому вопросу будет проведены «очень скоро». Трамп пояснил, что Мексика «100%» возместит расходы США на строительство стены.

Он также подтвердил, что на начальном этапе строительство стены будет финансироваться из средств от американских налогоплательщиков, а затем они будут возмещены от тех денег, которые США получит от Мексики.

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«Я вам говорю, нам заплатят. Может оно обретет сложную форму. То, что я делаю—хорошо для США, и будет хорошо для Мексики. Мы хотим, чтобы Мексика была стабильной и очень твердой», — сказал Трамп.

Напомним, что о своих планах построить стену между Мексикой и США Трамп сообщал еще во время своей избирательной кампании. По его словам, это поможет сократить поток нелегальных мигрантов из Мексики в США.

В начале января Трамп заявлял, что все расходы на строительство стены будут возмещены Мексикой. На это мексиканский президент Энрике Пенья Ньето заявил, что Мексика не будет платить за стену.

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